Алексей Курашов: "Подготовка трассы для фристайла в Пхенчхане вызывает большие опасения"

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов выразил опасения по поводу подготовки олимпийской трассы к Пхенчхану-2018.

- Сейчас идут тестовые соревнования на олимпийских объектах по акробатике и могулу, наша сборная уже в Корее, как и я. Есть очень много проблем, есть проблемы с подготовкой трассы – и акробатики, и могула. Трассу акробатики с момента приезда сборных переделывали буквально всю. Наши тренеры во вторник весь день не уходили с горы, работали по перестройке трассы по установленным нормативам. Отменили официальную тренировку из-за этого. Проблемы на месте есть на стадионе фристайла. Организаторы говорят, что все будет хорошо, но, как показывает практика, в последний момент все приходится делать совместными усилиями, помогать организаторам. По сравнению с Сочи, конечно, подготовка трассы вызывает большие опасения.

Год до Пхенчхана-2018: с надеждой на медали и здравый смысл