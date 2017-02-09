11:03 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Алексей Курашов: "Подготовка трассы для фристайла в Пхенчхане вызывает большие опасения"

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов выразил опасения по поводу подготовки олимпийской трассы к Пхенчхану-2018. 

- Сейчас идут тестовые соревнования на олимпийских объектах по акробатике и могулу, наша сборная уже в Корее, как и я. Есть очень много проблем, есть проблемы с подготовкой трассы – и акробатики, и могула. Трассу акробатики с момента приезда сборных переделывали буквально всю. Наши тренеры во вторник весь день не уходили с горы, работали по перестройке трассы по установленным нормативам. Отменили официальную тренировку из-за этого. Проблемы на месте есть на стадионе фристайла. Организаторы говорят, что все будет хорошо, но, как показывает практика, в последний момент все приходится делать совместными усилиями, помогать организаторам. По сравнению с Сочи, конечно, подготовка трассы вызывает большие опасения. 

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