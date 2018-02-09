10:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Алексей Кравцов: "Обсудим с юристами целесообразность дальнейших действий"


Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что он обсудит с юристами целесообразность и возможность дальнейших действий по защите российских спортсменов. По его словам, было сделано все, что возможно.

- На мой взгляд, все, что возможно, было сделано, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Главное, что были оправданы наши спортсмены, безосновательно дисквалифицированные комиссией Освальда. Мы обсудим с юристами возможность и целесообразность дальнейших действий.

Напомним, CAS отклонил апелляции 47 россиян, ранее не получивших приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане. В их числе оказались Юлия СкоковаЕкатерина ШиховаРуслан Мурашов и Алексей Есин.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180209/1132228531.html

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