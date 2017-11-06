Алексей Береглазов: "Надеюсь пробиться на Олимпиаду. А в "Рейнджерс" меня ждут в следующем сентябре"

Российский защитник Алексей Береглазов прокомментировал решение вернуться в магнитогорский "Металлург". Напомним, что 23-летний хоккеист провел начало сезона в фарм-клубе "Рейнджерс" – "Хартфорде", а сегодня был отдан в аренду "Магнитке".

– Мне говорили, что нужно ждать, пока появиться шанс и место в первой команде, – сказал Береглазов. – В моем контракте есть пункт, по которому я могу уехать в Россию.

– Чему научились в Северной Америке?

– Другому стилю игры, я стал опытнее, и понял, что переезжать в другую страну непросто – нужно доказывать свое место на льду. Тренеры говорили, что прибавляю с каждым днем.

– Как отреагировали на ваше решение в руководстве "Рейнджерс"?

– Сказали, что меня ждут в следующем сентябре. Ассистент главного тренера Крис Друри отметил, что уважает мое решение.

– Теперь будете бороться за место на Олимпиаде?

– Всегда готов выступить за сборную и показывать свою лучшую игру. Конечно, надеюсь пробиться на Олимпиаду. Как решат тренеры сборной, так и будет. (Евгений БЕЛОУСОВ)