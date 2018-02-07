Александр Зубков: "Есть надежда на положительный вердикт панели CAS, наши юристы хорошо работают"

Президент Федерации бобслея России, знаменосец национальной команды на Играх-2014 в Сочи Александр Зубков отметил, что наши оправданные спортсмены, которые обратились в ad hoc панель CAS, продолжают готовиться к Олимпиаде-2018. Он также добавил, что если будет принято положительное решение, то атлеты сразу вылетят в Корею.

– Какие прогнозы на вердикт судей ad hoc панели CAS? Есть ли надежда, что он будет положительным и наши оправданные спортсмены все-таки смогут вступить на Олимпиаде?

– У меня всегда есть надежда, потому что наши адвокаты очень хорошо работают и есть основания для положительных решений, – сказал Зубков. – Но мы видим, что на сегодняшний день решения CAS не указ для МОК, поэтому стоит вопрос: включится ли у МОК здравый смысл или нет. Тем не менее юристами делается все возможное для наших спортсменов.

– Атлеты продолжают готовиться к Играм?

– Конечно. Все в боевой готовности. Мы ожидаем решения, чтобы достойно вступить на Олимпиаде.

– Билеты в Корею для спортсменов уже куплены?

– С этим нет проблем. Регулярные рейсы летают. Как только будет вынесено решение об участии, сразу купим билеты, и ребята прилетят в Корею. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)