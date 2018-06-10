19:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Зубков: "Автомобили победителям альтернативных соревнований - оценка того, что ребята могли бороться за медали Игр"

1

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков поддержал решение вручить автомобили победителям и призерам альтернативных Всероссийских соревнований. Ряд спортсменов не были допущены до участия в Олимпиаде-2018 и приняли участие в альтернативных турнирах. Победителям и призерам Игр в Пхенчхане также были подарены автомобили.

- Вручение автомобилей победителям всероссийских альтернативных соревнований - это оценка того, что наши ребята на Олимпийских играх реально были готовы бороться за медали, но не были допущены к участию, - цитирует "Р-Спорт" Зубкова. - Проведенные в России соревнования еще раз подтвердили, что наши лидеры, безусловно, в Пхенчхане могли бороться за высокие места. Ребята выступили достойно и получили высокие награды от государства.

Машины получил бобслейный экипаж пилота Александра Касьянова, выигравший соревнования среди двухместных и четырехместных болидов. В экипаж также входили Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Василий Кондратенко. В скелетоне это Елена Никитина и Александр Третьяков, а в женском бобслее - разделившие первое место двойки Александра Родионова/Анастасия Кочержова и ЛюбовьЧерных/Елена Мамедова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180610/1137841097.html

1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!