Александр Зубков: "Автомобили победителям альтернативных соревнований - оценка того, что ребята могли бороться за медали Игр"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков поддержал решение вручить автомобили победителям и призерам альтернативных Всероссийских соревнований. Ряд спортсменов не были допущены до участия в Олимпиаде-2018 и приняли участие в альтернативных турнирах. Победителям и призерам Игр в Пхенчхане также были подарены автомобили.

- Вручение автомобилей победителям всероссийских альтернативных соревнований - это оценка того, что наши ребята на Олимпийских играх реально были готовы бороться за медали, но не были допущены к участию, - цитирует "Р-Спорт" Зубкова. - Проведенные в России соревнования еще раз подтвердили, что наши лидеры, безусловно, в Пхенчхане могли бороться за высокие места. Ребята выступили достойно и получили высокие награды от государства.

Машины получил бобслейный экипаж пилота Александра Касьянова, выигравший соревнования среди двухместных и четырехместных болидов. В экипаж также входили Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Василий Кондратенко. В скелетоне это Елена Никитина и Александр Третьяков, а в женском бобслее - разделившие первое место двойки Александра Родионова/Анастасия Кочержова и ЛюбовьЧерных/Елена Мамедова.