Александр Жулин - о решении МОК: "Это удар ниже пояса"

Российский тренер Александр Жулин отметил, что МОК своим решение не допустить ряд российских спортсменов до участия в Олимпийских играх-2018 обескровливает сборную России. Специалист также добавил, что не понимает, как в этот список попал фигурист Иван Букин.

- МОК обескровливает сборную России, - цититрует RT Жулина. - Убирает самых лучших – Шипулина, Устюгова. В этом контексте я могу понять отстранение Столбовой, но как туда попал Букин, который ничего не выигрывал, я не понимаю. Это удар ниже пояса, ситуация страшная.

Напомним, что 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

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