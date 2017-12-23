Александр Жуков: "Выплата 15 миллионов долларов на антидопинговую систему начнется в срок"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сказал "Р-Спорту", что выплата 15 миллионов долларов на антидопинговую систему, как того требует МОК, начнется в срок. Средства будут направлены на развитие глобальной антидопинговой системы.
- В срок, - сказал Жуков, отвечая на вопрос о том, когда начнутся платежи.
Напомним, ранее МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко от Олимпийских игр. Бывший глава оргкомитета Игр-2014 в Сочи Дмитрий Чернышенко, был выведен из координационной комиссии Олимпиады-2022 в Пекине. Также было приостановлено членство в МОК Александра Жукова.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171223/1130476925.html
S@t
slovogospoda Благо у Прохорова денег полно...Наверняка поможет деньгами..Не у пенсионеров же забирать... 20:16 23 декабря =========================================================================================================== А почему нет?
18:06
Основной
///redwhite26 Не тебя,же петушок микер65 выбирать....здесь о спорте пишут а ты бот сюда с политикой лезешь.Не надейся народ за своего лидера и самого сильного и уважаемого политика в мире проголосует.// Стесняюсь спросить, Не про нерукопожатого главвруна ты тут говоришь?
09:28
miker65
морпех! Не п...и! Пятеро настоящих спортсменов у нас есть. Это: Аркадий Воробьев, Игорь Ларионов, Исраил Арсамаков, Юлия Степанова и Андрей Дмитриев. Трое первых - олимпийские чемпионы, остальные двое мс. Все пятеро открыто утверждают, что наша государственно-ведомственная допинг-система родом еще из конца 60-х, из СССР.
01:43
морпех
Beard Я так понимаю,ни у "крымнашистов", ни у "антимайданов", у "сержио",ни у "морехов",ни у "МАО 111",ни иже с ними уже нет вопросов, кто организовал систему в стране. 17:42 23 ДЕКАБРЯ//////После шабаша 12.12 у меня лично нет вопросов только в одном - нет у нас больше спортсменов!Включая моего кумира - Карелина!(не понимаю,как его - то прогнули ?)
00:46
морпех
Boleijj protiv морпех -------------- И у кого медали отобрали тоже? ||||||Да!Ибо про них так сказали на шабаше 12.12 все(!!!)остальные спортсмены!!!Получается,уже в допинге не приходится сомневаться!Ведь Президент дважды был явно против поездки...а 6 - го высказался - ЗА!!!
00:43
За Россию без допинга!
Valeri, например, на крымский мост. вот недавно еще три миллиарда сверху понадобились.
23:07 23 декабря
Valeri
На что только не идут деньги российских налогоплательщиков...
22:51 23 декабря
CanagliaVova
Сами вазелин раздобыли
21:37 23 декабря
slovogospoda
kolos249 Согласием на выплату в кассу МОК 15 млн. Жуков и ему подобные тем самым признали, что государственная допинговая программа всё-таки была. Увы../ Из текста ясно только то что они платят в антидопинговую систему...Может на разработку новых банок пойдет...
20:19 23 декабря
slovogospoda
Благо у Прохорова денег полно...Наверняка поможет деньгами..Не у пенсионеров же забирать...
20:16 23 декабря
kolos249
Согласием на выплату в кассу МОК 15 млн. Жуков и ему подобные тем самым признали, что государственная допинговая программа всё-таки была. Увы..
18:22 23 декабря
Beard
Я так понимаю,ни у "крымнашистов", ни у "антимайданов", у "сержио",ни у "морехов",ни у "МАО 111",ни иже с ними уже нет вопросов, кто организовал систему в стране.
17:42 23 декабря
miker65
Болей против, справедливости ради стоит сказать, что пятеро наших спортсменов из десятков тысяч все-таки имеют совесть и честь. Они открыто признали существование нашей государственно-ведомственной системы по приемке и покрыванию допинга еще со времен СССР. Вот и Тихонову стыдео стало за свою многолетнюю трусливость. Раскрыл рот на неделе. Но пока боится сказать всю правду. Вокруг да около ходит. О безымянных каких-то законченных подонках говорит, совративших Юрьеву. Теперь ждем появления у нас первого из многих тысяч журналиста с совестью.
15:43 23 декабря
Boleijj protiv
При Ельцине были подобные унижения, но пресса хоть реагировала негативно, а при Путине все довольны. Продажность.
15:31 23 декабря
Boleijj protiv
морпех -------------- И у кого медали отобрали тоже? По сути Россия окончательно признала правоту МОК и ВАДА. В Сочи был допинг у России.
15:30 23 декабря
морпех
Boleijj protiv И никто из спортсменов не задает вопросы государству, почему вы себя, нас и всю Россию ставите раком. 15:06/////А зачем задавать - им же всем (!!!)нашим спортсменам нравится "такая позиция по поводу поездки"!!!
15:17 23 декабря
blue-white!
Ну и дебилы! Не забудь очёчко вазелином смазать...
15:07 23 декабря
Boleijj protiv
И никто из спортсменов не задает вопросы государству, почему вы себя, нас и всю Россию ставите раком.
15:06 23 декабря
морпех
redwhite26||||||А в чём сила,брат?
14:57 23 декабря
Boleijj protiv
miker65 ---------- Уже выдвинули
14:57 23 декабря
Boleijj protiv
alur66 Позорище. Еще нам впаривают что все чистые. Если бы все нормально было в СОЧИ наши вечно трусливые руководители так бы раком не прогибались. Тем самым можно признать факт, что олимпиаду в Сочи Россия окончательно проиграла.
14:56 23 декабря
miker65
BeeBop, шутить изволите про собчачку? Уж за Грудинина лучше, если его краснопузые выдвинут. Он не из их партии...
14:56 23 декабря
alur66
Позорище. Еще нам впаривают что все чистые. Если бы все нормально было в СОЧИ наши вечно трусливые руководители так бы раком не прогибались.
14:55 23 декабря
kolos249
Это какой-то позор!
14:14 23 декабря
redwhite26
Не тебя,же петушок микер65 выбирать....здесь о спорте пишут а ты бот сюда с политикой лезешь.Не надейся народ за своего лидера и самого сильного и уважаемого политика в мире проголосует.А ты и дальше мечтай о Собчак.
14:08 23 декабря
OuksNeizbezhen
Не, ну при всем прочем нельзя отрицать тот факт, что Путин - умный человек и все просчитывает до мелочей. В чем логика, если перед выборами публично начихав на мнение народа, они показывают демонстративно, а порой и агрессивно полное унижение страны, да еще и подставляя некогда уважаемых чемпионов? Это агония или выверенная шахматная комбинация, некий аналог той, что провел Кутузов в начале 19 века?
14:07 23 декабря
BeeBop
miker65....Не, блин, за Собчак будем голосовать!
14:01 23 декабря
SS-1525-Sergey
Это нам нужно, чтобы МОК платил за моральный вред и недополученную прибыль, а не мы.
13:54 23 декабря
miker65
61 процент нашего народа категорически против участия наших спортсменов в таком виде в Олимпиаде. Слуге народа Жукову, Мутке и самбисту на мнение народа чихать! Из наших народных денег будут платить за свою ими созданную допинг-систему! Неужели этого самбиста нагхш народ опять выберет на выборах?
13:47 23 декабря