Александр Жуков: "Выплата 15 миллионов долларов на антидопинговую систему начнется в срок"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сказал "Р-Спорту", что выплата 15 миллионов долларов на антидопинговую систему, как того требует МОК, начнется в срок. Средства будут направлены на развитие глобальной антидопинговой системы.

- В срок, - сказал Жуков, отвечая на вопрос о том, когда начнутся платежи.

Напомним, ранее МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко от Олимпийских игр. Бывший глава оргкомитета Игр-2014 в Сочи Дмитрий Чернышенко, был выведен из координационной комиссии Олимпиады-2022 в Пекине. Также было приостановлено членство в МОК Александра Жукова.