Александр Жуков: "В МОК расскритиковали призыв об отстранении России от Олимпиады-2018"

Президент ОКР Александр Жуков заявил официальному сайту комитета, что члены МОК выступают против принципа коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил. По его словам, глава ВАДА Крейг Риди отмечает продуктивную совместную работу по восстановлению РУСАДА.

Также глава Олимпийского комитета России прокомментировал призыв Института национальных антидопинговых организаций (INADO) отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Приводим текст полностью.

"Сегодня на заседании сессии МОК были заслушаны промежуточные отчеты о работе двух комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Каких-то конкретных выводов не прозвучало, было сказано, что комиссии продолжают свою работу и постараются закончить ее как можно быстрее.

В письменных материалах, представленных членам МОК, довольно подробно описан процесс исследования пробирок, который продолжается сейчас на базе Университета в Лозанне. Там довольно сложная процедура сравнительного анализа и изучения всех деталей для того, чтобы сделать окончательные выводы - вскрывались ли изучаемые пробирки или нет.

Это требует большого количества времени, поэтому комиссия Освальда, в первую очередь, изучает сейчас пробы действующих спортсменов, которые могут выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Все прекрасно понимают, что выводы необходимы как можно быстрее, ведь от итогов работы комиссии будет зависеть возможность атлетов принять участие в Играх 2018 года.

Если комиссия выявит факты нарушений со стороны тех или иных спортсменов, то все эти спортсмены будут вызваны на заседание, чтобы дать свои пояснения. Только после этого будут приниматься окончательные решения при непосредственном участии международных спортивных федераций.

Нужно также понимать, что в отношении российских спортсменов с начала зимнего сезона действует особый режим допинг-контроля. Он и так очень тщательный в последнее время, но за полгода до старта Олимпийских игр каждый из кандидатов в олимпийскую команду пройдет еще как минимум по 3 дополнительных тестирования, помимо тех, что будут проводиться в рамках международных соревнований.

Это делается для того, чтобы ни у кого не возникало ни малейших сомнений в чистоте наших спортсменов и я думаю, что международные федерации принимая решение об участии россиян в Играх в Пхенчхане, конечно, будут учитывать пробы, взятые в начале нынешнего зимнего сезона.

Также, на мой взгляд, сегодня очень важным было выступление Президента ВАДА Крейга Риди. Во-первых, Глава Всемирного антидопингового агентства отметил, что идет очень продуктивная совместная работа ВАДА и российских структур по восстановлению РУСАДА, достигнут большой прогресс, и в скором времени, возможно, полное восстановление РУСАДА, что является важнейшим аспектом нашего сотрудничества.

Во-вторых, господин Риди прокомментировал вчерашнее обращение 17 национальных антидопинговых агентств, которые призвали МОК не допускать российскую команду под национальным флагом к участию в Играх в Пхенчхане. Крейг Риди сказал, что это заявление не совпадает с позицией ВАДА, организация к таким шагам не призывает, а, напротив, считает, что сотрудничество с Россией идет в правильном, позитивном направлении.

После этого прозвучало еще несколько выступлений членов МОК. Коллеги подвергли серьезной критике призыв INADO, которое, по их мнению, смотрит не вперед, а назад и наносит серьезный вред олимпийскому движению. Да, действительно, в недавнем прошлом было довольно большое количество допинговых нарушений со стороны российских спортсменов, но сегодня ситуация кардинально изменилась, поэтому нет никаких оснований для подобного рода заявлений.

Как бы то ни было, сейчас преждевременно делать какие-то выводы относительно перспектив выступления всей нашей команды в Пхенчхане. Необходимо дождаться результатов работы комиссий Освальда и Шмидта. Но все-таки общее мнение, которое высказывается на сессии в Лиме - наказывать нужно тех, кто провинился. Принцип коллективной ответственности применяться не должен. И то, что эту позицию в очередной раз подтвердили сегодня члены МОК, безусловно, позитивный момент".