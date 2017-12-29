Александр Жуков: "Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Олимпиады"

Глава Олимпийского комитета Александр Жуков подтвердил, что россияне примут участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2018, информирует ТАСС. По его словам, спортсмены выйдут на арену стадиона в Пхенчхане и пройдут под олимпийским флагом.

Ранее стало известно, что МОК одобрил дизайн парадной формы. Исполком МОК 5 декабря запретил россиянам выступать на Олимпиаде под флагом страны. При этом возможность поехать на Игры получили "чистые" спортсмены, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится в Пхенчхане 9 февраля.