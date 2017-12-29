Александр Жуков: "Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Олимпиады"

Глава Олимпийского комитета Александр Жуков подтвердил, что россияне примут участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2018, информирует ТАСС. По его словам, спортсмены выйдут на арену стадиона в Пхенчхане и пройдут под олимпийским флагом.
Ранее стало известно, что МОК одобрил дизайн парадной формы. Исполком МОК 5 декабря запретил россиянам выступать на Олимпиаде под флагом страны. При этом возможность поехать на Игры получили "чистые" спортсмены, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.
Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится в Пхенчхане 9 февраля.
Дополнительная информация
https://www.1tv.ru/news/2017-12-29/338783-glava_okr_aleksandr_zhukov_rossiyskie_sportsmeny_primut_uchastie_v_tseremonii_otkrytiya_igr_v_phenchhane
mishel1983
А почему бы не пройтись с флагом СССР?...Хотя не достойны они славного прошлого,пусть с кольцами идут
20:36
морпех
Ха!!!Полуспортсмены из полустраны пройдут под полуфлагом!)))Нет!!!Пожалуй я посмотрю на это зрелище!!!Такой смешной олимпиады в моей памяти ещё не было!Всей душой желаю полуспортсменам из полустраны под полуфлагом не дойти до финиша!!! - то есть до заключительного полукольца на закрытии)))
20:30
Serenky25
Атлеты из неведомой страны пройдутся по неведомым дорожкам.
19:52
Великий Пу
я б не пошёл
19:29
kolos249
Жуков путает - это не российские спортсмены, это нейтральные спортсмены.
19:17