11:38 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Жуков: "Россияне на Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом выступать не будут"


Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что сборная России не будет рассматривать вариант с выступлением на Олимпийских игра-2018 в Пхенчхане. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен принять решение по допуску России для участия в Играх в декабре.

- Позиция однозначная у всех - россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. -  Такой вариант даже не рассматривается.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171103/1128154666.html

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