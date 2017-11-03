Александр Жуков: "Россияне на Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом выступать не будут"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что сборная России не будет рассматривать вариант с выступлением на Олимпийских игра-2018 в Пхенчхане. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен принять решение по допуску России для участия в Играх в декабре.

- Позиция однозначная у всех - россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Такой вариант даже не рассматривается.