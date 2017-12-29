Александр Жуков: "Об участии россиян в открытии Олимпиады было известно с самого начала"

Президент ОКР Александр Жуков отметил, что форма российских олимпийцев будет выполнена в сером цвете. Он подчеркнул, что о том, что российские спортсмены пройдут на церемонии открытия Олимпийских игр было объявлено с самого начала.
– Под олимпийским флагом будут принимать участие в церемонии открытия, это с самого начала было объявлено, решение МОК, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Парадная форма? Ее представляли, серые куртки. Единственное, что на них были цвета флага вертикальные, а сзади была надпись RUSSIA английскими буквами. А теперь полоски будут закрыты серым шарфом, вместо надписи будет круглая эмблема "Олимпийские спортсмены из России". Цвета флага же не разрешены.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20171229/1130684459.html
raisai
Зачем позориться перед всем миром в серой полосатой тюремной робе?
23:57 29 декабря
spetrov
Выйдите просто в полосатых робах. Главное - участие.
23:01 29 декабря