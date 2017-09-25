Александр Жуков: "Никаких оснований предполагать, что Олимпийские игры не состоятся, нет"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул: нет никаких оснований предполагать, что зимние Олимпийские игры в Пхенчхане не состоятся из-за напряженности на Корейском полуострове.

Ранее министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная страны не поедет в Корею, если безопасность спортсменов не будет гарантирована.

Кроме того, глава НОК Австрии Карл Штосс выразил мнение, что австрийские спортсмены не поедут на предстоящую Олимпиаду, если рост напряженности на Корейском полуострове из-за активного развития КНДР своей ракетно-ядерной программы продолжится.

– Никаких оснований предполагать, что Олимпийские игры не состоятся, нет. Я вернулся из Лимы, и там на сессии МОК никто вопрос так не ставил. Нет смысла это обсуждать, – цитирует "Р-Спорт" Жукова.