09:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Жуков: "Надеюсь, что сборная России выступит на Олимпиаде-2018, но сейчас сказать трудно"

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Президент ОКР Александр Жуков выразил надежду на то, что сборная России примет участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, однако уточнил, что пока трудно сказать что-то конкретное в связи с открытием дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов.

 
23 февраля 2014 года. Сочи. Президент МОК Томас БАХ на закрытии Игр-2014.28 олимпийцев под прицелом МОК

– Сейчас трудно сказать (угрожают ли решения МОК участию сборной России на Олимпиаде-2018), – приводит "Р-Спорт" слова Жукова. – Я думаю, что те решения, которые приняли биатлонисты (IBU), они касаются только тех спортсменов, которые указаны или находятся под подозрением в докладе Макларена. Все остальные ребята продолжают нормально выступать во всех соревнованиях. Я надеюсь, что наша сборная выступит на Олимпиаде-2018 в Корее.

Напомним, что в четверг исполком IBU принял решение начать расследования в отношении 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

В пятницу МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Также будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20161224/1114208162.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЮКИ

докатились...скоро в ножки будут кланяться!

13:36

pojarniy

Что то заблеял, а когда ссали в чужие пробирки и вручали автомобили на Красной площади, такие герои были.

12:28

PitersS

Довели спорт до ручки и сидят на своих местах, как ни в чем не бывало. А чего им не сидеть, раз нам пофиг.. Кто с них спросит?

11:36

доктор Фишер

Жука давно пора на Колыму.

10:39

джей

Что значит надеюсь ? Чиновник такого уровня должен быть уверен в своей работе и делать все возможное и невозможное , чтобы наша сборная гарантированно выступала на ОИ 2018.

09:53

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Материалы других СМИ