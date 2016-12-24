Александр Жуков: "Надеюсь, что сборная России выступит на Олимпиаде-2018, но сейчас сказать трудно"

Президент ОКР Александр Жуков выразил надежду на то, что сборная России примет участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, однако уточнил, что пока трудно сказать что-то конкретное в связи с открытием дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов.

– Сейчас трудно сказать (угрожают ли решения МОК участию сборной России на Олимпиаде-2018), – приводит "Р-Спорт" слова Жукова. – Я думаю, что те решения, которые приняли биатлонисты (IBU), они касаются только тех спортсменов, которые указаны или находятся под подозрением в докладе Макларена. Все остальные ребята продолжают нормально выступать во всех соревнованиях. Я надеюсь, что наша сборная выступит на Олимпиаде-2018 в Корее.

Напомним, что в четверг исполком IBU принял решение начать расследования в отношении 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

В пятницу МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Также будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.