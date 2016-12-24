Александр Жуков: "Надеюсь, что сборная России выступит на Олимпиаде-2018, но сейчас сказать трудно"

Президент ОКР Александр Жуков выразил надежду на то, что сборная России примет участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, однако уточнил, что пока трудно сказать что-то конкретное в связи с открытием дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов.
– Сейчас трудно сказать (угрожают ли решения МОК участию сборной России на Олимпиаде-2018), – приводит "Р-Спорт" слова Жукова. – Я думаю, что те решения, которые приняли биатлонисты (IBU), они касаются только тех спортсменов, которые указаны или находятся под подозрением в докладе Макларена. Все остальные ребята продолжают нормально выступать во всех соревнованиях. Я надеюсь, что наша сборная выступит на Олимпиаде-2018 в Корее.
Напомним, что в четверг исполком IBU принял решение начать расследования в отношении 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
В пятницу МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Также будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.
ЮКИ
докатились...скоро в ножки будут кланяться!
13:36
pojarniy
Что то заблеял, а когда ссали в чужие пробирки и вручали автомобили на Красной площади, такие герои были.
12:28
PitersS
Довели спорт до ручки и сидят на своих местах, как ни в чем не бывало. А чего им не сидеть, раз нам пофиг.. Кто с них спросит?
11:36
доктор Фишер
Жука давно пора на Колыму.
10:39
джей
Что значит надеюсь ? Чиновник такого уровня должен быть уверен в своей работе и делать все возможное и невозможное , чтобы наша сборная гарантированно выступала на ОИ 2018.
09:53