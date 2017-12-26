13:41 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Жуков: "Мы тесно сотрудничаем с МОК"

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Президент ОКР Александр Жуков отметил, что его организация продолжает тесное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК). Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно отстранил ОКР, а россияне на Олимпиаде-2018 смогут выступить только в нейтральном статусе.

– Мы тесно сотрудничаем с МОК (в плане сотрудничества по каналу). В этой части у нас налажены контакты давным-давно, сомнений тут быть не может, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – Надеюсь, и другие контакты у нас налажены. Каждый день идут совещания по участию наших спортсменов в Олимпиаде (2018 года). В этом плане ОКР на постоянной связи с МОК, не нужно думать, что эти контакты прекратились. Мы будем надеяться, что ОКР будет полностью восстановлен по окончании Игр.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20171226/1130581241.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kolos249

Ты уже покаялся во всех несуществующих грехах, униженец!

16:53

Lars Berger

Как писали в старых книгах, нитку между взаимодействующими не продеть...

14:18

ЛокоМотив

оно о и видно,не опущенных скоро не останется

14:17

Serenky25

Видать понравилось рачком и ротиком работать.

13:55