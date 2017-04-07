15:17 7 апреля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Жуков: "Хотелось бы, чтобы лучшие хоккеисты сыграли на Олимпиаде"

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил надежду на то, что хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), смогут принять участие в Олимпиаде 2018 года.

При этом руководитель подчеркнул, что ОКР не может повлиять на переговоры между заокеанской лигой,  Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и Международным олимпийским комитетом (МОК).

- Конечно, очень хотелось бы, чтобы все лучшие хоккеисты приняли участие в олимпийском хоккейном турнире, - сказал Жуков. - Олимпиада - это один из самых привлекательных турниров, которые только есть. Надеюсь, что все-таки каким-то образом решится этот вопрос. Мы здесь не можем влиять, это переговоры между НХЛ, Международной федерацией и МОК. (Елена СОБОЛЬ)

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