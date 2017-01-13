Александр Жуков: "Есть угроза недопуска России к Олимпиаде-2018"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что есть угроза отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он воздержался от прогнозов относительно ситуации. Ранее 19 стран из 62 членов NADO поддержали заявление о необходимости запретить проведение международных стартов в России и отстранить спортсменов от участия в таких турнирах.

– Есть, конечно, – приводит "Р-Спорт" слова Жукова. – Я не хочу делать такие прогнозы сейчас, но видите, какая ситуация. Антидопинговые агентства обращаются. Они перед Рио такое же заявление делали. Накануне Олимпиады, буквально за пару дней до Олимпиады с таким же призывом обратились. Они тоже заявления делали. Они, потом министерства спорта некоторых стран. Но, безусловно, фон определенный создают, давление на федерации оказывают.

Есть рекомендация МОК о том, чтобы по возможности федерации переносили соревнования по зимним видам спорта. Где-то федерации прислушиваются, где-то нет. Например, были соревнования по акробатике на сноубордах – они проходили так, как это было запланировано. Некоторые федерации, например бобслей, приняли решение о переносе. Каждая федерация сама решает.