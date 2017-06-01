Александр Жуков: "Давление на МОК по допуску россиян к Олимпиаде может привести к новому расколу"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул, что давление на Международный олимпийский комитет (МОК) относительно допуска россиян к Олимпийским играм 2018 года может привести к новому расколу в организации.

Накануне Игр в Рио-де-Жанейро Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) призывало отстранить всю российскую команду из-за ситуации с допингом. МОК на это не пошел, оставив право решать, кто поедет на Олимпиаду, соответствующим международным спортивным федерациям.

- Месяц назад в бундестаге состоялись слушания о допинге в российском спорте, - приводит "Р-Спорт" слова Жукова. - По их окончании председатель комитета сказала: "Мы должны обратиться в МОК, чтобы не допустить российские команды на Игры-2018". Это прямое давление на МОК, это недопустимо. Тем более со стороны Германии.

Это все периодически возникает, и это чрезвычайно опасная вещь. Это может привести к новому расколу в МОК. Это тупиковый путь в спорте. Рад, что международное олимпийское движение не допускает такого рода непродуманных решений.