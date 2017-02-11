14:01 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Жуков: "Будет сложно повторить сочинский результат в Корее"

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Глава ОКР Александр Жуков отметил, что для "Русского дома" в Корее подобрали место в Олимпийской деревне. По его словам, спортсмены должны выступить хорошо.

– Сможем ли мы повторить сочинский результат на следующей Олимпиаде?

– Будет очень сложно повторить этот результат, потому что в Сочи была колоссальная поддержка болельщиков и родные трассы. Это имеет большое значение. Спортсмены имеют возможность больше тренироваться на этих трассах, особенно в таких видах спорта, как бобслей и санки. Конечно, это очень влияет на результат. Но я думаю, что наши должны успешно выступить и в Корее.

– Наступила ли какая-то ясность с "Русским домом"?

– Наша делегация выезжала на соревнования, которые проходят в Корее. Мы пока подобрали только место в Олимпийской деревне. Это касается и прибрежного, и горного кластера. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Max2015

Женя Медведева и, возможно, спортивные пары. Всё остальное - из области случайности.

14:45

PitersS

Заткнулись бы с Сочинской олимпиадой-половину золотых кореец с американцем взяли, половину допингеры, а пару чистых мы и в Корее завоюем.

14:24

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