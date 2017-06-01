Александр Жуков: "Без россиян Олимпиада лишится смысла"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что в случае отсутствия российских спортсменов на Играх в Пхенчхане спортивные соревнования на Олимпиаде-2018 будут лишены смысла. После серии допинговых скандалов часть российских спортсменов не смогла выступить на Играх-2016.
- Если предположить что (на Олимпийских играх в Пхенчхане) не выступит сборная России, то мир не увидит хоккейный турнир, не увидит (Евгении) Медведевой (фигуристки) - кумира десятков миллионов людей во всем мире, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Это лишит смысла спортивное соревнование.
Мы активно работаем и добиваемся целостности олимпийского движения и соблюдения олимпийских идеалов. Делать из спорта политическое оружие - это преступление.
В России уже почти два года осуществляется внешнее управление антидопинговой системой. Даже ни у кого сомнений не может быть, что происходят с этим махинации. И все равно мы слышим призывы, чтобы доказали, что российские спортсмены "чисты". Чего добиваются эти политики?
RoyalHunter
ха-ха. ссыкливые СЭшные модеры отключили поздравительные комменты к соседней статье о 61-летии жукова. Ну тогда я сюда скопирую, чего уж там Трубить в фанфары, безусловно, рано. особенно, если считать достижением недопуск половины команды в ОИ, и всей паралимпийской сборной на свои игры (хотя там другой президент Федерации, но очевидно, что это звенья одной цепи). Можно считать достижением и надвигающийся недопуск нашей команды и до ближайших игр. Зато безусловным личным (во всех смыслах) достижением следует считать олимпийские стройки в Сочи и 3-5-кратное увеличение сметы по ряду объектов. За руку конечно не держал, но подозреваю, что не из своего кармана товарищ жуков со своим подельником козаком оплачивал разницу, а скорее - как раз наоборот. Короче, как-то не хочется желать этому субъекту здоровья.
10:44
RoyalHunter
да успокойтесь уже, товарищ жуков. Никто и не заметит отсутствия России на олимпиаде. Как никто не заметил наше отсутствие на паралимпиаде 2016 и на последних крупных легкоатлетических соревнованиях. Расскажите нам лучше о "незначительных" увеличениях смет при строительстве ряда олимпийских объектов
10:12