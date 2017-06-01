Александр Жуков: "Без россиян Олимпиада лишится смысла"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что в случае отсутствия российских спортсменов на Играх в Пхенчхане спортивные соревнования на Олимпиаде-2018 будут лишены смысла. После серии допинговых скандалов часть российских спортсменов не смогла выступить на Играх-2016.

- Если предположить что (на Олимпийских играх в Пхенчхане) не выступит сборная России, то мир не увидит хоккейный турнир, не увидит (Евгении) Медведевой (фигуристки) - кумира десятков миллионов людей во всем мире, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Это лишит смысла спортивное соревнование.

Мы активно работаем и добиваемся целостности олимпийского движения и соблюдения олимпийских идеалов. Делать из спорта политическое оружие - это преступление.

В России уже почти два года осуществляется внешнее управление антидопинговой системой. Даже ни у кого сомнений не может быть, что происходят с этим махинации. И все равно мы слышим призывы, чтобы доказали, что российские спортсмены "чисты". Чего добиваются эти политики?