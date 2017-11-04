Александр Юдин: "НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, КХЛ тоже. Это же круто!"

Бывший защитник сборной России, вице-чемпион мира Александр Юдин считает, что национальная команда поедет на Олимпиаду под своим флагом. При это он хотел бы увидеть на Играх-2018 Илью Ковальчука.

- Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко сегодня высказался о том, что лига может запретить игрокам КХЛ ехать на Олимпиаду, если россиянам не разрешат выступать под своим флагом. Как относитесь к такому заявлению?

- Американцы говорят, что не отпустят игроков НХЛ на Олимпиаду, теперь КХЛ говорит, что не отпустит. Это же круто. А то мы идем у них на поводу. Думаю, что мы все-таки выступим на Олимпиаде, у нас есть большие шансы ее выиграть. Больше всех я хочу порадоваться за Илью Ковальчука, который может поучаствовать в пятых Играх. Это было бы выдающееся достижение. Поэтому если игроки НХЛ не поедут в Пхенчхан, и мы там выиграем - будет здорово.

- А если нас заставят ехать под нейтральным флагом, стоит это делать или все же лучше продолжить чемпионат КХЛ?

- Думаю, мы поедем под своим флагом. А если нам скажут за три дня до Олимпиады ехать под нейтральным – мы это проглотим, в очередной раз, но не забудем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)