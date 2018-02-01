Александр Третьяков: "Верил, что CAS примет такое решение. Продолжаю готовиться к Олимпиаде в Корее"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, которого сегодня оправдал CAS, удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. В то же время атлет не исключил своего участия на Играх-2018 в Корее.

– Удивлен ли решением CAS? Конечно, я верил, что нам удастся все доказать, – отметил Третьяков. – Рад, что арбитры CAS во всем профессионально разобрались.

– Какие ваши дальнейшие действия?

– Моя задача продолжать тренироваться. Остальное от меня не зависит. Пока не уверен, что МОК пришлет приглашение.

– То есть вы готовы оперативно отправиться в Корею?

– Да, я готов. (Андрей СИЗЯКИН)

Ранее сегодня CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014. Кроме того, спортсменам вернули их награды, завоеванные в Сочи.

CAS удовлетворил апелляции 28 россиян на решение МОК об аннулировании результатов Сочи-2014 и отстранении от Олимпиад