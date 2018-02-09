Александр Тихонов: "Представляю сейчас состояние Устюгова, Шипулина и всех, кто не поехал"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что очень расстроен, увидев, что церемония открытия Олимпиады-2018 прошла без части российских спортсменов. По его словам, те россияне, которые по решению МОК не попали на Игры, ощущают такие же эмоции.

- Я просто, можно сказать, скорблю и очень расстроен, увидев церемонию открытия Игр, - приводит "Р-Спорт" слова Тихонова. - Ребята сейчас наблюдают вот это действо со стороны, а они стремились к нему всю жизнь. Их нет в Пхенчхане. Я переживал, когда был бойкот на московской Олимпиаде, переживания были дикими. Я представляю себе состояние ребят сейчас: Устюгова, Шипулина, всех, кто не поехал.

Сегодня CAS принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду.Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.