Александр Тихонов: "Представляю сейчас состояние Устюгова, Шипулина и всех, кто не поехал"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что очень расстроен, увидев, что церемония открытия Олимпиады-2018 прошла без части российских спортсменов. По его словам, те россияне, которые по решению МОК не попали на Игры, ощущают такие же эмоции.
- Я просто, можно сказать, скорблю и очень расстроен, увидев церемонию открытия Игр, - приводит "Р-Спорт" слова Тихонова. - Ребята сейчас наблюдают вот это действо со стороны, а они стремились к нему всю жизнь. Их нет в Пхенчхане. Я переживал, когда был бойкот на московской Олимпиаде, переживания были дикими. Я представляю себе состояние ребят сейчас: Устюгова, Шипулина, всех, кто не поехал.
Сегодня CAS принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду.Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180209/1132249066.html
Frenk Rizl
Вы товарищ Тихонов не можете их понять. Государство, в котором вы жили и соревновались, за своих порвало бы в клочья вся и всех. А это государство на такое не способно...Так что вы не могли в принципе оказаться в их ситуации.
21:33
RFR
Если бы такие как Тихонов поменьше верещали про дикую значимость Олимпиад, то проще было бы послать подальше всех этих ВАДОВ, МОКОВ,БАХОВ,МАКЛАРЕНОВ и т.п. гаденышей
20:32