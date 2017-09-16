Александр Медведев: "Перед Овечкиным поставили не просто шлагбаум, а забор"

Первый президент КХЛ Александр Медведев выразил мнение, что болельщики несправедливо обвиняют российского нападающего "Вашингтона" в предательстве. По словам руководителя, форвард хотел поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, но перед ним поставили забор, который нельзя перелезть.

– Все-таки Александра Овечкина не будет в составе сборной России на Олимпиаде. А вы верили, что его приезд вообще возможен? – вопрос Медведеву.

– До заявления Фазеля это было возможно. Можно было предположить, что Овечкин договорился бы с "Вашингтоном" и получил бы трехнедельную паузу. Но это проблема выходит за пределы Олимпиады.

Видимо, заявление Фазеля связано с тем, что он хочет оставить возможность приезда энхаэловцев на следующие Игры и, самое главное, сохранить их на чемпионат мира. Не исключено, что ситуация могла обостриться.

– Болельщики обвиняют Овечкина в предательстве...

– Это абсолютно несправедливо! Знаю, что он очень хотел попасть на Олимпиаду, продумывал, как это лучше сделать, но перед ним поставили не просто шлагбаум, а забор, который не перелезть. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)