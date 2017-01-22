17:44 22 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Медведев: "Если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, это будет глубочайшая ошибка"

0
0
0

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что НХЛ допустит большую ошибку, если не отпустит своих игроков на Олимпиаду. По его словам, статистика подтверждает, что в Канаде и США интерес к Кубку Стэнли в годы Олимпиад был существенно выше

- Какова ситуация с участием энхаэловцев в следующей олимпиаде?

- Проблемы со страховками и чартером решили. Ждем ответа. Думаю, если НХЛ не направит своих хоккеистов, это будет глубочайшая ошибка, и ударит по имиджу лиги. Статистика подтверждает, что в Канаде и США интерес к Кубку Стэнли в годы Олимпиад был существенно выше. (Евгений БЕЛОУСОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ