Александр Медведев: "Если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, это будет глубочайшая ошибка"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что НХЛ допустит большую ошибку, если не отпустит своих игроков на Олимпиаду. По его словам, статистика подтверждает, что в Канаде и США интерес к Кубку Стэнли в годы Олимпиад был существенно выше

- Какова ситуация с участием энхаэловцев в следующей олимпиаде?

- Проблемы со страховками и чартером решили. Ждем ответа. Думаю, если НХЛ не направит своих хоккеистов, это будет глубочайшая ошибка, и ударит по имиджу лиги. Статистика подтверждает, что в Канаде и США интерес к Кубку Стэнли в годы Олимпиад был существенно выше. (Евгений БЕЛОУСОВ)