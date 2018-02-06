Александр Легков: "Знай я, что все будет так, как сейчас, все равно хотел бы вновь пережить Сочи-2014"

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию со сборов в Сочи. По его словам, он не был там со времен Олимпиады-2014, где он завоевал золото.
"Я не был здесь 4 года... Даже если бы я знал, что дальше будет так, как сейчас, я хотел бы вернуться назад и все повторить... Это было самое замечательное, что могло со мной произойти.
Горы, трасса, гостиница – все то же, что и тогда. И я как будто прежний. Закрываю глаза и слышу голоса болельщиков, вижу флаги вокруг, чувствую почти нереальное счастье. Это финишный подъем", – написал Легков.
Напомним, в понедельник комиссия МОК отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Игры. В их число вошли Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.
Я не был здесь 4 года... Даже если бы я знал, что дальше будет так, как сейчас, я хотел бы вернуться назад и все повторить... Это было самое замечательное, что могло со мной произойти... Горы, трасса, гостиница - все то же, что и тогда. И я как будто прежний. Закрываю глаза и слышу голоса болельщиков, вижу флаги вокруг, чувствую почти нереальное счастье... Это финишный подъем.
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Наталья Матвеева
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)