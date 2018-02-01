Александр Легков: "Не готов пока обсуждать возможное выступление в Пхенчхане"

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков отметил, что пока не способен осознать оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении его пожизненного отстранения от Олимпиад и лишения медалей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии Международного олимпийского комитета отстранить их пожизненно от Олимпиад и восстановил их результаты на Играх в Сочи. Легков вошел в их число.

- Слишком много самых разных эмоций - и слезы, и радость, и облегчение, и обида, и опустошение. Но главное, наверное - счастье, - цитирует "Р-Спорт Легкова". - Чувствую себя ребенком, у которого внезапно наступил день рождения. Очень хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал. Не знаю пока, как все это комментировать - нужно время, чтобы прийти в себя от этого эмоционального потрясения и все заново осмыслить.

Я все время тренировался, Не скажу, что все получалось, было не так просто заставлять себя работать, но я работал, выполнял тренерские задания как обычно. Не готов пока обсуждать дальнейшие шаги относительно возможного выступления в Пхенчхане, если вдруг эта перспектива окажется реальной. Я пока просто не в состоянии поверить в реальность того, что произошло.