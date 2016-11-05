Александр Лакерник: "У Волосожар и Транькова есть шанс вернуться к Олимпиаде"

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник олимпийские чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков имеют шанс вернуться в сборную России к Олимпиаде в Пхенчхане. В конце февраля будущего года супруги Волосожар и Траньков ожидают пополнения в семье. Как сообщила Волосожар, пара ждет девочку.

– У Волосожар и Транькова есть возможность вернуться к Олимпиаде, тем более, что в последнее время они выступали достаточно стабильно, – цитирует ТАСС Лакерника. – Вопрос в сложности программ, особенно произвольной.

Ирина Роднина, например, смогла достичь успеха, вернувшись на лед после рождения сына. Также на память приходит Екатерина Гордеева.