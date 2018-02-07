Александр Крушельницкий: "На отсутствие флага России стараемся не обращать внимания"

Российский керлингист Александр Крушельницкий отметил, что старается не обращать внимания на допинговый скандал и недопуск под флагом России. Спортсмен выступает в дабл-миксте в паре с Анастасией Брызгаловой. Соревнования команда начнет 8 февраля матче с США.

- Если будем отвлекаться на внешние раздражители, то не сможем нормально подготовиться, - приводит ТАСС слова Крушельницкого. - Так что стараемся не обращать на это внимание. Мы уже пережили эту ситуацию. Сейчас хотим спокойно отыграть без этих разговоров, это не очень приятно.

Сегодня проведем еще две тренировки, а завтра уже игра с американцами. Лед хороший по скорости, нам все понравилось. Все хорошо, на высшем уровне.