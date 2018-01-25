Александр Кожевников: "Вызов Мозякина и Телегина вызывает сомнения"

Двукратный Олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин и форвард ЦСКА Иван Телегин проводят не лучший сезон, поэтому их вызов в сборную России на Олимпиаду-2018 вызывает сомнение. Также он отметил, что по защитной линии не имеет вопросов к главному тренеру Олегу Знарку, так как он вызвал сильнейших на сегодняшний день хоккеистов.

В четверг был объявлен состав хоккейной сборной на Олимпийские игры-2018. В заявке оказалось 15 игроков СКА, 8 игроков ЦСКА и 2 - из "Металлурга".

- Честно говоря, в этом составе для много непонятного, - сказал Кожевников. - По защитникам вопросов нет, сильнее этих сейчас не найти. А вот по нападающим… Не все из вызванных сильно проводят текущий сезон. Видимо, за былые заслуги пригласили.

- Кого вы имеете ввиду?

- Того же Телегина, Андронова. Они забивают по 10 шайб. Остальные да, проводят сезон неплохо.

- В списке не оказалось Шалунова, Трямкина, Ткачева и Маркова. Вам хотелось бы видеть этих игроков на Олимпиаде?

- Из этого состава я вижу два оборонительных звена, и два атакующих. Согласен, что Ткачев проводит отличный сезон. Да, с перепадами. Но какие перепады у Телегина! А другой Ткачев из Уфы как сейчас играет хорошо. Но и его нет.

Вообще, состав неплохой. Дай Бог, чтобы выиграли. Но вот Мозякин у меня тоже вызывает сомнение…

- Вы считаете, что Мозякина и Телегина не надо было не вызывать?

-Ну почему сразу так? Раз Знарок так решил, значит, верит в ребят. Но по поводу этих кандидатур лично у меня сомнения… Да и Григоренко, вы посмотрите, сколько он забил? Да, он поиграл в НХЛ. Я не говорю, что это плохие игроки. Скорее всего, на Олимпиаде они выложатся. Но выкладываться то надо все время! А сезон у этих игроков не самый удачный даже в нашем чемпионате. До этого два года к Телегину не было претензий, но этот сезон…

- Кто будет первым номером?

- Конечно, Кошечкин. Слов нет, как он проводит последние игры за сборную. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 - здесь.