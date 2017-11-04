Александр Кожевников: "Олимпиада без КХЛ? Если в МОК идет какая-то дурь - нужно принимать меры"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что согласен с решением главы КХЛ Дмитрия Чернышенко не отпускать игроков лиги на Олимпиаду, если сборной России не разрешат выступать под своим флагом.

- Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига может запретить своим игрокам участвовать на Олимпиаде в Пхенчхане, если сборной Росси не разрешат выступать под собственным флагом. Или не допустят ее к Играм. Это правильное решение?

- Я думаю, да. Ну а что это за игра, без флага? Если в комитете идет какая-то дурь, надо принимать меры. Не все время же, как в поговорке, подставлять вторую щеку. Сколько можно? Они вообще уже одурели! Конечно, это очень неприятная вещь, но я соглашусь с таким решением КХЛ.

- То есть надо действовать с позиции силы?

- Ну, конечно. А сколько можно подставляться? Хоккей - это венец Олимпиады. А что они творят с лыжниками, причем бездоказательно? Нужно что-то предпринимать.

- Вопрос в том, что это может грозить ответными санкциями в плане участия на чемпионате мира.

- А это что, не санкции, когда команда без флага и без всего? О чем мы говорим? Это все равно, что какая-то сборная приехала непонятно для чего и зачем, если она без флага, без гимна. Честь какой страны ребята будут отстаивать? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дмитрий Чернышенко: "КХЛ готова поступить так же, как НХЛ, не отпустив своих игроков на Олимпиаду"