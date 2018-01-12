Александр Карелин: "У нашей команды на Олимпиаде должен быть знаменосец"

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отметил, что нужно оставаться в диалоге с МОК и предъявить не только наши претензии, но и завоеванные медали. Он также добавил, что у сборной России в любом случае должен быть знаменосец на церемонии открытия Олимпийских игр-2018.

- Стоит ли нашим спортсменам идти на открытии Олимпиады под флагом МОК?

– Обязательно. Нужно идти и участвовать в Играх. И не просто демонстрировать присутствие, а участвовать во всех процедурах, – сказал Карелин.

– Должен ли быть у нашей сборной знаменосец или стоит доверить нести флаг МОК человеку со стороны, например, волонтеру?

– Считаю, что у нас должен быть знаменосец и все атрибуты, которые мы можем себе позволить в данных обстоятельствах. Нам необходим предводитель команды.

– Если это будет спортсмен, на него может обрушиться шквал критики, ведь не вся наша спортивная общественность поддерживает участие в Играх.

– Жизнь в спорте предполагает состязательность. Если бояться осуждения или того, что кто-то косо на тебя посмотрит, лучше вообще не выходить на дистанцию. МОК дал возможность нашим спортсменам выступать. Это придется делать не в конкурентных условиях. Но мы имеем возможность доказывать правоту наших методик. Поэтому должны ехать и выступать. Нельзя отвечать упреками на упреки МОК. Нужно оставаться в диалоге и предъявить не только наши претензии, но и завоеванные медали.

– Кто мог бы стать знаменосцем?

– Не ко мне вопрос. Выборы всегда производят члены делегации – руководители команд и капитаны. Уверен, у них хватит познаний и здравомыслия, чтобы выбрать достойного человека. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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