Александр Карелин: "Для подготовки к трем ближайшим Олимпиадам нужно создавать спортбазы на Дальнем Востоке"

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин уверен, что России необходимо создавать спортивные базы на Дальнем Востоке. Он уверен, что таким образом спортсмены смогут в хорошей форме подойти к трем следующим Олимпийским играм, которые состоятся в Корее, Японии и Китае.

- Наш Дальний Восток максимально приближен и к Японии, и к Китаю, и к Южной Корее - к странам, где пройдут три следующие Олимпиады. Поэтому здесь нужно создавать спортивные базы для тренировок наших национальных команд, - приводит ТАСС слова Карелина. - Здесь спортсмены будут проходить акклиматизацию, адаптацию, и в хорошей форме подходить к Играм. Это уникальная возможность, которой нет у европейских или африканских стран.

Во Владивостоке тот же климатический и часовой пояс. Если сегодня мы правильно выстроим привлекательность для инвесторов, то получим на долгие годы развитую инфраструктуру и сможем показать возможности и красоту нашего Дальнего Востока.