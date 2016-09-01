09:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Карелин: "Для подготовки к трем ближайшим Олимпиадам нужно создавать спортбазы на Дальнем Востоке"

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин уверен, что России необходимо создавать спортивные базы на Дальнем Востоке. Он уверен, что таким образом спортсмены смогут в хорошей форме подойти к трем следующим Олимпийским играм, которые состоятся в Корее, Японии и Китае.

- Наш Дальний Восток максимально приближен и к Японии, и к Китаю, и к Южной Корее - к странам, где пройдут три следующие Олимпиады. Поэтому здесь нужно создавать спортивные базы для тренировок наших национальных команд, - приводит ТАСС слова Карелина. - Здесь спортсмены будут проходить акклиматизацию, адаптацию, и в хорошей форме подходить к Играм. Это уникальная возможность, которой нет у европейских или африканских стран.

Во Владивостоке тот же климатический и часовой пояс. Если сегодня мы правильно выстроим привлекательность для инвесторов, то получим на долгие годы развитую инфраструктуру и сможем показать возможности и красоту нашего Дальнего Востока.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3581857

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