Александр Емельяненко: "Если встречу Баха, предложу ему спарринг"

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью "СЭ" поделился мнением насчет того, что сборная России лишена возможности выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под национальным флагом.
– Вы бы поехали на Олимпиаду, окажись в такой ситуации?
– Неизвестно, как бы я повел себя, окажись на месте наших спортсменов.
– А вообще как смотрите на всю историю с российской сборной?
– Считаю, что профессиональный спорт – очень тяжелая работа. Одна из тяжелейших вообще. Заниматься спортом для себя – это одно удовольствие. А если ты стал профессиональным спортсменом, то всю жизнь режимишь. Такого, чтобы форму набрал, выступил, а потом отдыхать пошел, не бывает. И когда спортсменов – людей, далеких от политики, затигявают в какие-то политические интриги... Я очень расстроен тем, что сделали с нашей сборной. И знаю точно, что последующие поколения дадут правильную оценку тому, как нашу команду не пустили на Олимпиаду под российским флагом. А нашим спортсменам сейчас нужно просто терпеть, и им все воздастся.
– Что бы вы сказали президенту МОК Томасу Баху, если бы оказались перед ним?
– Пошли спарринговаться! (Илья АНДРЕЕВ)
Полностью интервью с Александром Емельяненко читайте в ближайшее время в "СЭ"
nekrasovian
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00:21
vivalaliberta!
Thomas_Boy__________ты не показал ничего, кроме глупости ..
22:34 14 февраля
Пряслин
Если встречу Баха, предложу ему бахнуть...
18:31 14 февраля
nailsh78
а он скажет выбираю шпаги ))
18:02 14 февраля
Vittorio-049
Молодец! Вот бы пару мощных ударов по мерзкой роже !
17:38 14 февраля
defender_8
Лучше бы стишок написал. Вроде опыт уже есть.
17:02 14 февраля
Kharyok1
Путина встреть, д'бил, мля.
16:16 14 февраля
Thomas_Boy_
А было бы нужно, поучаствовал бы и в бою без правил. Трубой бы Емельяненко уделал. Правил-то нет. Он бы потом еще извинился передо мной.
16:13 14 февраля
Thomas_Boy_
redgy __________ Кому надо, тот понял, о чем я. Если златокрылый Горный Орел прикажет - поучаствую в качестве утяжеления. Потом буду молодым джигитам рассказывать, что меня непобедимый Воин Аллаха на руках носил, такой я был ценный соратник.
16:10 14 февраля
redgy
Thomas_Boy_, вон оно ты про что.. А ты поучаствовать хотел в качестве человека на планке?)
16:06 14 февраля
Thomas_Boy_
И конечно я, как неистовый Горный Орел и личный друг Рамзана Ахматовича, мог бы поучаствовать в этом угодном Аллаху состязании. Но Рамзан Ахматович пожелал лично доказать свое превосходство.
15:23 14 февраля
Thomas_Boy_
redgy ___________ Какие-то нотки сомнения чувствую я в ваших словах, товарищ. И это не просто обидно, но еще и политически безграмотно. Вы сомневаетесь, что Рамзан Кадырович победил? Так почитайте интернет-новости, там все есть. Глава Чечечнской Республики, непобедимый Воин Аллаха, златокрылый Горный Орел Рамзан Ахматович выполнил планку с отягощением в четыре человека. А боец Емельяненко только в три. Такие вещи знать надо.
15:12 14 февраля
redgy
Налетели..) Ну ничего же не сказал плохого! Даже на счет Баха просто пошутил..
15:00 14 февраля
Митяй Антибомж
На большее у Саши мозгов никогда не хватало.
14:37 14 февраля
nau043
Опохмелись, чувак! Баху - 64 года, а ты школота......
14:31 14 февраля
rusfed 2.0
Ну да, Баха зовут не Рамзан. А то бы извинился еще раз. На всякий случай
14:24 14 февраля