14:20 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Емельяненко: "Если встречу Баха, предложу ему спарринг"

Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
16

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью "СЭ" поделился мнением насчет того, что сборная России лишена возможности выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под национальным флагом.

– Вы бы поехали на Олимпиаду, окажись в такой ситуации?

– Неизвестно, как бы я повел себя, окажись на месте наших спортсменов.

– А вообще как смотрите на всю историю с российской сборной?

– Считаю, что профессиональный спорт – очень тяжелая работа. Одна из тяжелейших вообще. Заниматься спортом для себя – это одно удовольствие. А если ты стал профессиональным спортсменом, то всю жизнь режимишь. Такого, чтобы форму набрал, выступил, а потом отдыхать пошел, не бывает. И когда спортсменов – людей, далеких от политики, затигявают в какие-то политические интриги... Я очень расстроен тем, что сделали с нашей сборной. И знаю точно, что последующие поколения дадут правильную оценку тому, как нашу команду не пустили на Олимпиаду под российским флагом. А нашим спортсменам сейчас нужно просто терпеть, и им все воздастся.

– Что бы вы сказали президенту МОК Томасу Баху, если бы оказались перед ним?

– Пошли спарринговаться! (Илья АНДРЕЕВ)

Полностью интервью с Александром Емельяненко читайте в ближайшее время в "СЭ"

 

16
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

nekrasovian

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost

00:21

vivalaliberta!

Thomas_Boy__________ты не показал ничего, кроме глупости ..

22:34 14 февраля

Пряслин

Если встречу Баха, предложу ему бахнуть...

18:31 14 февраля

nailsh78

а он скажет выбираю шпаги ))

18:02 14 февраля

Vittorio-049

Молодец! Вот бы пару мощных ударов по мерзкой роже !

17:38 14 февраля

defender_8

Лучше бы стишок написал. Вроде опыт уже есть.

17:02 14 февраля

Kharyok1

Путина встреть, д'бил, мля.

16:16 14 февраля

Thomas_Boy_

А было бы нужно, поучаствовал бы и в бою без правил. Трубой бы Емельяненко уделал. Правил-то нет. Он бы потом еще извинился передо мной.

16:13 14 февраля

Thomas_Boy_

redgy __________ Кому надо, тот понял, о чем я. Если златокрылый Горный Орел прикажет - поучаствую в качестве утяжеления. Потом буду молодым джигитам рассказывать, что меня непобедимый Воин Аллаха на руках носил, такой я был ценный соратник.

16:10 14 февраля

redgy

Thomas_Boy_, вон оно ты про что.. А ты поучаствовать хотел в качестве человека на планке?)

16:06 14 февраля

Thomas_Boy_

И конечно я, как неистовый Горный Орел и личный друг Рамзана Ахматовича, мог бы поучаствовать в этом угодном Аллаху состязании. Но Рамзан Ахматович пожелал лично доказать свое превосходство.

15:23 14 февраля

Thomas_Boy_

redgy ___________ Какие-то нотки сомнения чувствую я в ваших словах, товарищ. И это не просто обидно, но еще и политически безграмотно. Вы сомневаетесь, что Рамзан Кадырович победил? Так почитайте интернет-новости, там все есть. Глава Чечечнской Республики, непобедимый Воин Аллаха, златокрылый Горный Орел Рамзан Ахматович выполнил планку с отягощением в четыре человека. А боец Емельяненко только в три. Такие вещи знать надо.

15:12 14 февраля

redgy

Налетели..) Ну ничего же не сказал плохого! Даже на счет Баха просто пошутил..

15:00 14 февраля

Митяй Антибомж

На большее у Саши мозгов никогда не хватало.

14:37 14 февраля

nau043

Опохмелись, чувак! Баху - 64 года, а ты школота......

14:31 14 февраля

rusfed 2.0

Ну да, Баха зовут не Рамзан. А то бы извинился еще раз. На всякий случай

14:24 14 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!