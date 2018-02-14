Александр Емельяненко: "Если встречу Баха, предложу ему спарринг"

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью "СЭ" поделился мнением насчет того, что сборная России лишена возможности выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под национальным флагом.

– Вы бы поехали на Олимпиаду, окажись в такой ситуации?

– Неизвестно, как бы я повел себя, окажись на месте наших спортсменов.

– А вообще как смотрите на всю историю с российской сборной?

– Считаю, что профессиональный спорт – очень тяжелая работа. Одна из тяжелейших вообще. Заниматься спортом для себя – это одно удовольствие. А если ты стал профессиональным спортсменом, то всю жизнь режимишь. Такого, чтобы форму набрал, выступил, а потом отдыхать пошел, не бывает. И когда спортсменов – людей, далеких от политики, затигявают в какие-то политические интриги... Я очень расстроен тем, что сделали с нашей сборной. И знаю точно, что последующие поколения дадут правильную оценку тому, как нашу команду не пустили на Олимпиаду под российским флагом. А нашим спортсменам сейчас нужно просто терпеть, и им все воздастся.

– Что бы вы сказали президенту МОК Томасу Баху, если бы оказались перед ним?

– Пошли спарринговаться! (Илья АНДРЕЕВ)

Полностью интервью с Александром Емельяненко читайте в ближайшее время в "СЭ"