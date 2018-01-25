Александр Бойков: "Собрать всех ключевых игроков сборной России в двух клубах КХЛ было госстратегией"

Спортивный директор Федерации хоккея Москвы Александр Бойков отметил, что оценить работу тренерского штаба сборной России можно будет только после Олимпийских игр. Также он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) не нарушил планов главного тренера Олега Знарка.

– Тренерский штаб сборной в течение двух последних лет вел работу, чтобы определить окончательный состав сборной, – цитирует "Р-Спорт" Бойкова. – Было проверено множество кандидатов. У нашей сборной было несколько стратегий комплектования состава, в зависимости от решения по игрокам НХЛ. Была проделана большая работа по возвращению игроков из Северной Америки: Нестеров, Марченко, Калинин, Шипачев.

Можно сказать, что собрать почти всех ключевых игроков сборной России в двух клубах КХЛ (СКА и ЦСКА. – Прим. "СЭ") было госстратегией. Говорить о правильности или неправильности этого можно будет лишь по итогам турнира. Самая большая проблема, о которой надо сказать обязательно, что у СКА и ЦСКА в этом сезоне было не так много матчей, в которых хоккеистам приходилось бы играть на пределе возможностей. А именно так им нужно будет играть на Олимпиаде.

Свои коррективы внес МОК, не допустив нескольких ребят, но у Олега Знарка был выбор из большого количества кандидатов. Для меня нет ни одной удивительной позиции в составе сборной. Владимир Ткачев в списке запасных, но понятно, что это во многом дело вкуса.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Сборная России на турнире сыграет в группе В против Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).