Альберт Демченко: "Врачи на Олимпиаде могут взять на себя обязанности тренеров"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко подчеркнул: врачам и физиотерапевтам российских саночников на Олимпиаде в Пхенчхане в отсутствие отстраненных МОК тренеров, возможно, придется взять на себя дополнительный объем работы и выполнять некоторые тренерские обязанности.

- Сейчас мы занимаемся отладкой совместной работы наших тренеров, которые поедут в Пхёнчхан, со специалистами, вынужденными остаться дома, - цитирует ТАСС Демченко. - У нас уже выработана определенная концепция. Здесь, на чемпионате Европы, у нас будет возможность до конца обсудить все вопросы, каждый тренер узнает, чем он конкретно будет заниматься во время Олимпийских игр.

Мы уже с прошлого этапа Кубка мира стали испытывать концепцию. Стараемся минимизировать те негативные моменты, которые возникнут из-за невозможности поехать в Южную Корею опытным тренерам. Может статься и так, что нашим физиотерапевтам и врачам в Пхёнчхане придется исполнять определенные тренерские обязанности.