Альберт Демченко: "Тренерам в Пхенчхане придется работать на разрыв"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко рассказал о том, как на Олимпиаде будет строится работа нашего штаба, ослабленного дисквалификациями.

- Команда улетает в Корею сегодня, - сообщил главный тренер сборной России. - Настроение после чемпионата Европы улучшилось, финальную часть подготовки к Олимпийским играм проведем на оптимистичной ноте. Все-таки на чемпионате Европы в Сигулде мы выиграли все, что могли. То есть подходим к Пхенчхану в хорошей форме, все идет по плану. Дальше будет зависеть от удачи. Она тоже нужна.

Ведь проблем с собственной готовностью, как видим, нет. Набирает обороты Роман Репилов, но на это мы и рассчитывали. С осени велась работа по тестированию инвентаря и к середине сезона более или менее наступила определенность. После Нового года он потихоньку начал раскатываться. У Павличенко ситуация получилась немного проще, Семен с самого начала "попал" в сани и весь сезон выступает на них.

Хорошо, что в состав делегации все-таки вошел Олег Демченко. Наш тренерский штаб весь сильно обескровлен. Из шести планируемых специалистов поедут только три: Демченко, Иван Невмержицкий и Сергей Чудинов. Но Чудинов – тренер по ОФП, на трассе и с инвентарем он не работает. Поэтому тренерскому штабу придется очень сложно, работать придется на разрыв. Нужно будет умудряться одновременно быть на трассе и контролировать подготовку саней. Могут ли помочь зарубежные коллеги? Вообще-то контакт спортсмена и тренера нарабатывается очень долго, ведь у каждого своя специфика езды и манера управления санями. Тут не бывает так, что кто-то вдруг подошел и подсказал со стороны. Да и тренировки у нас, насколько я помню, идут с немецкой и канадской командами, о какой помощи тут говорить? (Владимир ИВАНОВ)

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