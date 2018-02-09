Альберт Демченко: "Остаюсь в Пхенчхане. Может быть, схожу на какие-нибудь соревнования"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко намерен обратиться в суд по поводу решения CAS запретить ему и еще 46 россиянам принять участие в Олимпиаде в Корее. В то же время двукратный серебряный призер Игр-2014 не стал оценивать сам вердикт.

- Решение CAS - есть решение CAS. Как-то комментировать его сложно, - сказал Демченко. - Но могу сказать, что на такой вердикт будет подана апелляция.

- Вердикт, на ваш взгляд, политический?

- Не могу однозначно сказать. После слов Баха: "Еще одно положительное решение в пользу россиян и CAS будут реформировать" сложно что-то понять. Он сам это озвучил, я его за язык не тянул.

- Вы остаетесь в Корее?

- Да. В качестве туриста мне тут быть не запрещено.

- Собираетесь ли на какие-то соревнования?

- Не знаю, как здесь все утроено. Если нужен паспорт болельщика, то сделать это будет сложно. Если нет, то пойду на какие-нибудь старты. Правда, думаю, что билетов в продаже уже почти нет. А стоять где-то в сторонке мне неинтересно. (Андрей СИЗЯКИН)