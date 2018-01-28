Альберт Демченко: "Медали Павличенко и Репилова на ЧЕ – хороший задел перед Олимпиадой"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что золотая и бронзовая медали российских саночников Семена Павличенко и Романа Репилова на чемпионате Европы являются хорошим заделом в преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане.

- Семен и Роман выступили хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. – Семен стал трехкратным чемпионом Европы, а Роман завоевал бронзу. Между ними смог вклиниться только (неоднократный чемпион Олимпиад немец) Феликс Лох. Я считаю, что это очень хороший задел именно перед Олимпийскими играми.

У Романа не очень складывается в верхней части трассы в Сигулде, ему было сложно сегодня бороться за победу. Но на нижних участках у него получается хорошо. И перед спринтом мы внесли определенные корректировки.