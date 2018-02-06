Ахмад Аль-Фахад Аль-Саба: "Поддерживаю Паунда, но почему он не говорил об этом перед Играми в Рио?"

Глава НОК Кувейта, член МОК шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах заступился за позицию комитета в отношении российских спортсменов. Также он с иронией припомнил экс-главе ВАДА Ричарду Паунду, что он не голосовал против участия россиян в Олимпиаде в Рио. Ранее Паунд раскритиковал действия МОК, заявив, что в организации больше думают о том, как допустить Россию до Игр, чем о реальном выходе из кризиса.

– Не все наши коллеги могут разделять позицию МОК, включая нашего друга Паунда, но это нормально. У людей всегда будет разное мнение по таким вопросам, как этот, – сказал в ходе 132-й сессии МОК Аль-Фахад Аль-Саба. – Нам нужно потрудиться, чтобы выработать более четкий механизм функционирования CAS. Я также считаю, что кодекс ВАДА должен быть изменен до 2019 года. Я поддерживаю Дика Паунда, но должен напомнить, что он не выступал с таким же пылом перед голосованием МОК по вопросу допуска россиян на Игры в Рио.

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