10:40 7 апреля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Агент Тарасенко: "Решение НХЛ по Олимпиаде выглядит недальновидным"

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Агент нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко Аллан Уолш уверен в том, что НХЛ совершила ошибку, сделав заявление о том, что игроки лиги не выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане. По его словам, игры являются важным элементом в популяризации хоккея.

- Игроки разочарованы решением НХЛ. Многие хотели выступить на Олимпиаде, - приводит ESPN слова Тарасенко. - Я не согласен с мнением лиги, которая утверждает, что она не получит выгоды. Это беспрецедентная ситуация. Но решение НХЛ выглядит очень недальновидным.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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roughboy

у Тарасенко вроде же агентом был Майк Лиут... что еще за Уолш??

11:38 7 апреля

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