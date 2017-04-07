Агент Тарасенко: "Решение НХЛ по Олимпиаде выглядит недальновидным"

Агент нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко Аллан Уолш уверен в том, что НХЛ совершила ошибку, сделав заявление о том, что игроки лиги не выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане. По его словам, игры являются важным элементом в популяризации хоккея.

- Игроки разочарованы решением НХЛ. Многие хотели выступить на Олимпиаде, - приводит ESPN слова Тарасенко. - Я не согласен с мнением лиги, которая утверждает, что она не получит выгоды. Это беспрецедентная ситуация. Но решение НХЛ выглядит очень недальновидным.