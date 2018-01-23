Агент Белова: "Недопуск Антона на Олимпиаду – безобразие. Но времени что-то изменить уже нет"

Хоккейный агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы защитника Антона Белова, подтвердил "СЭ" решение МОК о недопуске его клиента до участия в Олимпиаде-2018. Он отметил, что они с хоккеистом не собираются предпринимать никаких шагов.

Напомним, Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата. Также стало известно, что до Игр не допущены Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

– Считаю, что это просто безобразие, – сказал Ушаков. – Узнали об этом вчера и уже обсудили с Антоном. Никаких шагов предпринимать не планируем. Времени нет. Настолько все было затянуто и поздно об этом сообщено, что не успеть до начала Игр. О дальнейших шагах еще не думали. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Ранее "СЭ" сообщал, что Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, принимавшие участие в Играх в Сочи в 2014 году, попали в список спортсменов, которым комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) разрешила принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

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