Агент Белова: "Недопуск Антона на Олимпиаду – безобразие. Но времени что-то изменить уже нет"

Хоккейный агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы защитника Антона Белова, подтвердил "СЭ" решение МОК о недопуске его клиента до участия в Олимпиаде-2018. Он отметил, что они с хоккеистом не собираются предпринимать никаких шагов.
Напомним, Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата. Также стало известно, что до Игр не допущены Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.
– Считаю, что это просто безобразие, – сказал Ушаков. – Узнали об этом вчера и уже обсудили с Антоном. Никаких шагов предпринимать не планируем. Времени нет. Настолько все было затянуто и поздно об этом сообщено, что не успеть до начала Игр. О дальнейших шагах еще не думали. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Ранее "СЭ" сообщал, что Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, принимавшие участие в Играх в Сочи в 2014 году, попали в список спортсменов, которым комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) разрешила принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане.
Тень Мастера
Да нельзя явный бойкот объявлять. Неужели так трудно это понять? На 8 лет отстранение от мирового спорта на всех уровнях. Кто будет секции содержать? Да и дети кто пойдёт зная что на 8 лет он отстранён? Родители кто уже довёл своего ребёнка до 15-16 лет и на пороге молодёжек стоит. Что им делать зная что через 8 лет этому парню станет уже 24 и без соревновательного уровня он станет никто.
15:05
Majestik
Удивительно то, что кто-то голосует за вариант - надо ехать и побеждать. ))) Кто там будет побеждать?? Виролайнен? Допущены к этим говноиграм только ни на что не претендующие статисты. Только бойкот. Нет других вариантов. Что даст России несколько медалек, которые возможно будут выиграны в таких условиях? Потом снова отберут
14:56