14:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Агент Белова: "Недопуск Антона на Олимпиаду – безобразие. Но времени что-то изменить уже нет"

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Хоккейный агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы защитника Антона Белова, подтвердил "СЭ" решение МОК о недопуске его клиента до участия в Олимпиаде-2018. Он отметил, что они с хоккеистом не собираются предпринимать никаких шагов.

 
МОК продолжает наказывать спортсменов. Какой будет реакция официальных лиц?Россия снова на пороге бойкота Олимпиады. Будет ли он?

Напомним, Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата. Также стало известно, что до Игр не допущены Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

– Считаю, что это просто безобразие, – сказал Ушаков. – Узнали об этом вчера и уже обсудили с Антоном. Никаких шагов предпринимать не планируем. Времени нет. Настолько все было затянуто и поздно об этом сообщено, что не успеть до начала Игр. О дальнейших шагах еще не думали. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Ранее "СЭ" сообщал, что Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, принимавшие участие в Играх в Сочи в 2014 году, попали в список спортсменов, которым комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) разрешила принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тень Мастера

Да нельзя явный бойкот объявлять. Неужели так трудно это понять? На 8 лет отстранение от мирового спорта на всех уровнях. Кто будет секции содержать? Да и дети кто пойдёт зная что на 8 лет он отстранён? Родители кто уже довёл своего ребёнка до 15-16 лет и на пороге молодёжек стоит. Что им делать зная что через 8 лет этому парню станет уже 24 и без соревновательного уровня он станет никто.

15:05

Majestik

Удивительно то, что кто-то голосует за вариант - надо ехать и побеждать. ))) Кто там будет побеждать?? Виролайнен? Допущены к этим говноиграм только ни на что не претендующие статисты. Только бойкот. Нет других вариантов. Что даст России несколько медалек, которые возможно будут выиграны в таких условиях? Потом снова отберут

14:56