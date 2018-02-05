Адвокаты будут добиваться допуска 15 оправданных CAS россиян на Олимпиаду

Адвокат Анна Козьменко, представляющая интересы российских спортсменов, подчеркнула, что работа над допуском российских спортсменов и тренеров на Игры в Пхенчхан продолжится. Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014. ОКР попросил МОК допустить на Игры 13 оправданных спортсменов и двух тренеров, однако в Международном олимпийском комитете ответили отказом.

- Мы неудовлетворены этим решением, которое полностью игнорирует решение CAS, - цитирует ТАСС Козьменко. - Нам непонятны и неясны причины, по которым спортсмены не были допущены к Играм. В настоящий момент мы предпринимаем все правовые шаги, чтобы добиться приглашения спортсменов на Олимпиаду. Мы будем продолжать добиваться, чтобы спортсмены получили допуск. Мы будем стараться решить вопрос в оставшиеся дни, в ускоренном режиме.