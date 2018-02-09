Адвокат Родченкова призвал Баха покинуть пост президента МОК

Адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова Джим Уолден считает, что президент МОК Томас Бах после допингового скандала, связанного с Россией, должен уйти в отставку. Он одобрил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворять апелляцию 47 россиян, которые не получили приглашения от МОК на Олимпиаду-2018, где российские спортсмены выступают в статусе "олимпийских атлетов из России".
– Уверен, что решение CAS – это реакция на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и сокрытия нарушений, – цитирует Inside the Games Уолдена. – Надеюсь, что Бах эти сигналы слышит. Ради олимпийских идеалов ему следует уйти в отставку.
Avon151281
Началось. Мавр сделал свое дело.Мавр может уходить. Пошел распил кресел и сытных мест
10:53
staerswimmer23
Скоро этого адвоката поставят президентом МОК
10:25
НикРом
А вообще интересно. В последнее время слышно только адвоката Родченкова. Может Гришки уже и в живых нет...
10:14
spetrov
Бах выполнил роль т.н. "торпеды", Бах должен уйти?
10:06
shur
А когда Родченков станет не нужен своим хозяевам, его ждет судьба Литвиненко? И все шишки опять на нас?
10:01
sukhoy63
Адвокат заговорил про идеалы, это что новое.
10:00
BATAMAN
Оооо, уже друг друга кусать стали.
09:54