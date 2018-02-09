Адвокат Родченкова призвал Баха покинуть пост президента МОК

Адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова Джим Уолден считает, что президент МОК Томас Бах после допингового скандала, связанного с Россией, должен уйти в отставку. Он одобрил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворять апелляцию 47 россиян, которые не получили приглашения от МОК на Олимпиаду-2018, где российские спортсмены выступают в статусе "олимпийских атлетов из России".

– Уверен, что решение CAS – это реакция на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и сокрытия нарушений, – цитирует Inside the Games Уолдена. – Надеюсь, что Бах эти сигналы слышит. Ради олимпийских идеалов ему следует уйти в отставку.