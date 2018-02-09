09:51 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Адвокат Родченкова призвал Баха покинуть пост президента МОК

Джим УОЛДЕН, адвокат Григория РОДЧЕНКОВА. Фото Crain's New York Business
Джим УОЛДЕН, адвокат Григория РОДЧЕНКОВА. Фото Crain's New York Business
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Адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова Джим Уолден считает, что президент МОК Томас Бах после допингового скандала, связанного с Россией, должен уйти в отставку. Он одобрил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворять апелляцию 47 россиян, которые не получили приглашения от МОК на Олимпиаду-2018, где российские спортсмены выступают в статусе "олимпийских атлетов из России".

– Уверен, что решение CAS – это реакция на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и сокрытия нарушений, – цитирует Inside the Games Уолдена. – Надеюсь, что Бах эти сигналы слышит. Ради олимпийских идеалов ему следует уйти в отставку.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Avon151281

Началось. Мавр сделал свое дело.Мавр может уходить. Пошел распил кресел и сытных мест

10:53

staerswimmer23

Скоро этого адвоката поставят президентом МОК

10:25

НикРом

А вообще интересно. В последнее время слышно только адвоката Родченкова. Может Гришки уже и в живых нет...

10:14

spetrov

Бах выполнил роль т.н. "торпеды", Бах должен уйти?

10:06

shur

А когда Родченков станет не нужен своим хозяевам, его ждет судьба Литвиненко? И все шишки опять на нас?

10:01

sukhoy63

Адвокат заговорил про идеалы, это что новое.

10:00

BATAMAN

Оооо, уже друг друга кусать стали.

09:54

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