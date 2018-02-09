Адвокат объяснил причины отзыва иска российских спортсменов из швейцарского суда

Лут Беррес, адвокат российских спортсменов в судебной тяжбе с МОК, отметил, что иск в Окружной суд Лозанны был отозван сегодня из-за того, что выездная панель CAS в Пхенчхане быстро вынесла вердикт. По его словам, представители российской стороны подали два параллельных иска, чтобы успеть получить допуск атлетов к Олимпиаде-2018.

- Процедура в Лозанне преследовала две цели: добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) представления обоснований неприглашения спортсменов на Игры-2018, которые в итоге были представлены, и добиться участия спортсменов в Олимпиаде, - приводит ТАСС слова Берреса. - Однако в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Пхенчхане процедура оказалась очень быстрой.

Решение суда могло быть аналогичным CAS, то есть суд в Лозанне мог быть вынужден последовать решению, принятому минувшей ночью в Пхенчхане. Если бы процедура в CAS была более медленной, чем в Лозанне, и решение намечалось, например, на середину будущей недели, то 9 февраля состоялись бы слушания в лозаннском суде. Мы исследовали все пути параллельно.

Напомним, 32 российских спортсмена, которые не получили приглашения для участия в Олимпиаде-2018, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх. Сегодня этот иск был отозван.

Выездная панель CAS в Пхенчхане отклонила апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду-2018. В их число вошли 32 спортсмена, которые не получили допуск МОК во время работы комиссии Валери Фурнейрон, а также 15 участников Олимпиады в Сочи-2014, сумевших через CAS отменить решение дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда по наказанию за нарушение антидопинговых правил на домашних Играх. Вдобавок панель не стала рассматривать дела шести спортсменов с допинговым прошлым.