Адам Пенгилли: "Нельзя не принимать в расчет то, что спортсмены были возмущены решением CAS по России"

Член МОК, вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Адам Пенгилли остался недоволен решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию 39 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпийских игр. Перед Олимпиадой-2016 Пенгилли настаивал на том, чтобы отстранить от участия в Играх всех российских спортсменов.
– Мы не можем не обратить внимание на то, что спортсмены со всего мира были возмущены решением CAS по России, – сказал Пенгилли во время выступления на 132-й сессии МОК. – Мир знает правду, но CAS отрицает правосудие. Сейчас вера в справедливое правосудие как никогда низка. Спортсмены утратили эту веру из-за действий CAS.
shpasic
это один из тех Членов МОК, которым стоит памятник в Олимпийской деревне?
11:18
grechka2103
Честно, я не понимаю - они хоть сами верят в то, что говорят?! То есть правосудие - это мнение толпы, а не решение суда?! Интересно...
11:12
Семен Семенович
Дело спортсменов - бегать, прыгать, голы забивать, а не обсуждать решение суда. Сами легко могут оказаться на месте рос.спортсменов. Что, сами допинг не жрут? Просто их надежнее прикрывают
10:58
bishop812
Такую мразь не грех и прибить ,как фашистов в свое время.........................
10:39
Lunatic Pride
Мир знает правду? Вау...
10:19
sawrtre
зачем вообще мнение этой продажной твари здесь подавать в новостях? как раз весь мир в шоке от произвола этих чМОКов,плюющих на высший суд.америкосы уже им проплатили,поэтому и остаётся нести эту чушь на Россию.
10:05
rocky big
mobile_actor rocky big: "Во времена союза вякнуть боялись..." - кто вам сказал такую чушь?_______________Это вам постоянно кто то говорит, а я там жил и знаю как тогда было...
10:05
CeeL
За подобное поведение нужно наказывать. Во-первых, какое он имеет право критиковать решение суда, занимая данный пост? Во-вторых, если бы решение суда зависело от возмущений заинтересантов, то весь мир вернулся бы к европе времен инквизиции. А еще нашей прессе необходимо задать вопрос, почему эта особь не возмущалась оправданию американца у которого нашли следы марихуаны и оправдали потому, что он якобы с кем-то там целовался?
09:32
Dr. XuMuK
заведеевский "А если он правду говорит , и весь спортивный мир возмущён решением Арбитражного суда ???" ----------- Допустим, что Вы правы, и "весь спортивный мир" в едином порыве возмущения требует неправедный суд к ответу. В чем проблема? Кто возмущен - пускай идет в суд и там доказывает свою правоту. Слабо?
09:31
andyk82
заведеевский ---------------- А если он не дойдет, а если он пропадет...
09:22
gruzovik62
Ева наверное ночью ‘не дала» , вот он и развоевался , сукин сын!
09:22
andyk82
Вспомнился фильм из детства Бронзовая птица... "Ему надо признать на себя вину. Обшество так требует!"
08:50
Vlаdimir
" Мы не можем не обратить внимание на то, что спортсмены со всего мира были возмущены решением CAS по России" ... " ... Мир знает правду ..." - сначала через СМИ вдолбили спортсменам недосказанную ЛОЖЬ, а теперь на нее же и ссылается .... не говоря уже о его государственной принадлежности - британец. Сволочь.
08:38
spetrov
...Ну и процесс сваливания "вины" за решение со своей головы на мнение неких "спортсменов со всего мира" выглядит странно, если не сказать глупо.
08:11
gayduk
Когда же кто-нибудь заткнет этого гнусного канадоса?
08:10
spetrov
Что за бред несет этот представитель МОК? Думаю, глупо предлагать ему прочитать, к примеру, такой классический американский роман как "Убить пересмешника". Или на худой конец посмотреть фильм.
08:07
staerswimmer23
Забыл только уточнить, что английские, канадские, австралийские и американские спортсмены были возмущены
08:04
mobile_actor
rocky big: "Во времена союза вякнуть боялись..." - кто вам сказал такую чушь?
08:02
mobile_actor
PavelPopov: "просто посадить толпу юристов" - а юристов-то за что? Д Когда КАС совсем недавно отказывал российским допингистам в апелляциях, в России КАС оскорбляли и обвиняли в разных смертных грехах. Для вашего сведения: КАС - это всего лишь контрактный арбитраж.
07:59
Снежик
Суд это инстанция, которая не возмущение модулирует, а разъяснение, кто виновен, а кто не виновен, кто жертва, а кто нарушитель. МОК нарушил права спортсменов. Именно это и установил суд.
07:56
Джерри. Без Тома.
Англичанишка всех-всех спросил?
07:55
drew81
шестерки выслуживаются
07:52
drew81
Молодец! .. зачёт! следующий!
07:51
Lars Berger
Такое чувство, что самый промозглый "совок" нас окружает.
07:49
PavelPopov
вот на каждое такое заявление нужно сразу в суд подавать, просто посадить толпу юристов и пусть обрабатывают на автомате, тогда может заткнутся... уже кому не лень, все выше суда себя ставить стали...
07:39
rocky big
Совсем чувство самосохранения потеряли...Во времена союза вякнуть боялись...
07:27
MrBastarD80
Вот ведь крыса же продажная англосацкая, несчастный случай заткнет пасть этого животного.
07:25