07:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Адам Пенгилли: "Нельзя не принимать в расчет то, что спортсмены были возмущены решением CAS по России"

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Член МОК, вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Адам Пенгилли остался недоволен решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию 39 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпийских игр. Перед Олимпиадой-2016 Пенгилли настаивал на том, чтобы отстранить от участия в Играх всех российских спортсменов.

– Мы не можем не обратить внимание на то, что спортсмены со всего мира были возмущены решением CAS по России, – сказал Пенгилли во время выступления на 132-й сессии МОК. – Мир знает правду, но CAS отрицает правосудие. Сейчас вера в справедливое правосудие как никогда низка. Спортсмены утратили эту веру из-за действий CAS.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (27)
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shpasic

это один из тех Членов МОК, которым стоит памятник в Олимпийской деревне?

11:18

grechka2103

Честно, я не понимаю - они хоть сами верят в то, что говорят?! То есть правосудие - это мнение толпы, а не решение суда?! Интересно...

11:12

Семен Семенович

Дело спортсменов - бегать, прыгать, голы забивать, а не обсуждать решение суда. Сами легко могут оказаться на месте рос.спортсменов. Что, сами допинг не жрут? Просто их надежнее прикрывают

10:58

bishop812

Такую мразь не грех и прибить ,как фашистов в свое время.........................

10:39

Lunatic Pride

Мир знает правду? Вау...

10:19

sawrtre

зачем вообще мнение этой продажной твари здесь подавать в новостях? как раз весь мир в шоке от произвола этих чМОКов,плюющих на высший суд.америкосы уже им проплатили,поэтому и остаётся нести эту чушь на Россию.

10:05

rocky big

mobile_actor rocky big: "Во времена союза вякнуть боялись..." - кто вам сказал такую чушь?_______________Это вам постоянно кто то говорит, а я там жил и знаю как тогда было...

10:05

CeeL

За подобное поведение нужно наказывать. Во-первых, какое он имеет право критиковать решение суда, занимая данный пост? Во-вторых, если бы решение суда зависело от возмущений заинтересантов, то весь мир вернулся бы к европе времен инквизиции. А еще нашей прессе необходимо задать вопрос, почему эта особь не возмущалась оправданию американца у которого нашли следы марихуаны и оправдали потому, что он якобы с кем-то там целовался?

09:32

Dr. XuMuK

заведеевский "А если он правду говорит , и весь спортивный мир возмущён решением Арбитражного суда ???" ----------- Допустим, что Вы правы, и "весь спортивный мир" в едином порыве возмущения требует неправедный суд к ответу. В чем проблема? Кто возмущен - пускай идет в суд и там доказывает свою правоту. Слабо?

09:31

andyk82

заведеевский ---------------- А если он не дойдет, а если он пропадет...

09:22

gruzovik62

Ева наверное ночью ‘не дала» , вот он и развоевался , сукин сын!

09:22

andyk82

Вспомнился фильм из детства Бронзовая птица... "Ему надо признать на себя вину. Обшество так требует!"

08:50

Vlаdimir

" Мы не можем не обратить внимание на то, что спортсмены со всего мира были возмущены решением CAS по России" ... " ... Мир знает правду ..." - сначала через СМИ вдолбили спортсменам недосказанную ЛОЖЬ, а теперь на нее же и ссылается .... не говоря уже о его государственной принадлежности - британец. Сволочь.

08:38

spetrov

...Ну и процесс сваливания "вины" за решение со своей головы на мнение неких "спортсменов со всего мира" выглядит странно, если не сказать глупо.

08:11

gayduk

Когда же кто-нибудь заткнет этого гнусного канадоса?

08:10

spetrov

Что за бред несет этот представитель МОК? Думаю, глупо предлагать ему прочитать, к примеру, такой классический американский роман как "Убить пересмешника". Или на худой конец посмотреть фильм.

08:07

staerswimmer23

Забыл только уточнить, что английские, канадские, австралийские и американские спортсмены были возмущены

08:04

mobile_actor

rocky big: "Во времена союза вякнуть боялись..." - кто вам сказал такую чушь?

08:02

mobile_actor

PavelPopov: "просто посадить толпу юристов" - а юристов-то за что? Д Когда КАС совсем недавно отказывал российским допингистам в апелляциях, в России КАС оскорбляли и обвиняли в разных смертных грехах. Для вашего сведения: КАС - это всего лишь контрактный арбитраж.

07:59

Снежик

Суд это инстанция, которая не возмущение модулирует, а разъяснение, кто виновен, а кто не виновен, кто жертва, а кто нарушитель. МОК нарушил права спортсменов. Именно это и установил суд.

07:56

Джерри. Без Тома.

Англичанишка всех-всех спросил?

07:55

drew81

шестерки выслуживаются

07:52

drew81

Молодец! .. зачёт! следующий!

07:51

Lars Berger

Такое чувство, что самый промозглый "совок" нас окружает.

07:49

PavelPopov

вот на каждое такое заявление нужно сразу в суд подавать, просто посадить толпу юристов и пусть обрабатывают на автомате, тогда может заткнутся... уже кому не лень, все выше суда себя ставить стали...

07:39

rocky big

Совсем чувство самосохранения потеряли...Во времена союза вякнуть боялись...

07:27

MrBastarD80

Вот ведь крыса же продажная англосацкая, несчастный случай заткнет пасть этого животного.

07:25