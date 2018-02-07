Адам Пенгилли: "Нельзя не принимать в расчет то, что спортсмены были возмущены решением CAS по России"

Член МОК, вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Адам Пенгилли остался недоволен решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию 39 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпийских игр. Перед Олимпиадой-2016 Пенгилли настаивал на том, чтобы отстранить от участия в Играх всех российских спортсменов.

– Мы не можем не обратить внимание на то, что спортсмены со всего мира были возмущены решением CAS по России, – сказал Пенгилли во время выступления на 132-й сессии МОК. – Мир знает правду, но CAS отрицает правосудие. Сейчас вера в справедливое правосудие как никогда низка. Спортсмены утратили эту веру из-за действий CAS.