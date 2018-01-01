5 игроков из КХЛ и 4 студента вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2018

Федерация хоккея США на своем сайте объявила состав мужской сборной для участия на Олимпиаде-2018. В него вошли пять игроков из КХЛ: Райан Запольски, Мэттью Гилрой и Брайан О'Нилл (все - "Йокерит"), Джонатон Блум ("Сочи") и Райан Стоа ("Спартак").

В состав команды также вошли четыре игрока из студенческих лиг. Отмечается, что имена двух голкиперов будут объявлены позднее. Капитаном команды назначен 38-летний Брайан Джионта.

Состав сборной США:

вратарь – Запольски ("ЙОКЕРИТ");

защитники - Чед Биллинс ("Линчепинг", Швеция), Джонатон Блум ("СОЧИ"), Уилл Борген (университет Сент-Клод, NCAA), Мэтт Гилрой ("ЙОКЕРИТ"), Райан Гандерсон ("Брюнэс", Швеция), Бобби Сангинетти ("Лугано", Швейцария), Ноа Уэлч ("Векше", Швеция), Джеймс Висневски ("Кассель", Д2 Германия);

нападающие - Марк Аркобелло ("Берн", Швейцария), Крис Бурк ("Херши", АХЛ), Бобби Батлер ("Милуоки", АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет, NCAA), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет, NCAA), Чед Коларик ("Мангейм", Германия), Брок Литтл ("Давос", Швейцария), Джон Маккарти ("Сан Хосе Барракуда", АХЛ), Брайан О’Нил ("ЙОКЕРИТ"), Гаррет Ро ("Цуг", Швейцария), Джим Слэйтер ("Фрибур", Швейцария), Райан Стоа ("СПАРТАК"), Трой Терри (университет Денвера, NCAA).