35 тысяч человек посетили церемонию открытия Олимпиады-2018

Представитель оргкомитета Олимпиады-2018​ Сон Баик Ю сообщил, что церемонию открытию посетили около 35 тысяч зрителей. При этом он отметил, что было реализовано 99,2 процента билетов.

- Точные данные: 35 тысяч билетов было в плане, из них продано 99,2 процента, - цитирует "Р-Спорт" Сона. - Температура была хорошая. Сегодня состоится первая медальная церемония, но награждение состоится только по одной дисциплине, потому что остальные соревнования очень поздно закончатся.