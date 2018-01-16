17-летний Далин, Умарк и Ландер в составе сборной Швеции на Олимпиаду-2018

Сборная Швеции объявила состав на Олимпийские игры-2018. Отметим, что в команду вошел 17-летний защитник Расмус Далин, принимавший участие в молодежном чемпионате мира. Всего в команде 10 представителей КХЛ.

Состав сборной выглядит следующим образом:

вратари: Юнас Энрот ("Динамо" Минск), Виктор Фаст ("Векше Лейкерс"), Магнус Хелльберг ("Куньлунь");

защитники: Стаффан Кронвалль ("Локомотив"), Майкл Викстранд ("Ферьестадт"), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон ("Женева"), Симон Бертилссон ("Брюнэс"), Эрик Густафссон ("Нефтехимик"), Юнас Анелев ("Авангард"), Расмус Далин ("Фрелунда");

нападающие: Йоаким Линдстрем ("Шеллефтео"), Фредрик Петтерссон ("Лайонс"), Пэр Линдхольм ("Шеллефтео"), Джоэль Лундквист ("Фрелунда"), Александр Бергстрем ("Сибирь"), Виктор Стальберг ("Цуг"), Дик Аксельссон ("Ферьестадт"), Карл Клингберг ("Цуг"), Антон Ландер ("Ак Барс"), Оскар Меллер ("Шеллефтео"), Деннис Эверберг ("Нефтехимик") и Линус Умарк ("Салават Юлаев").