Владислав Антонов: "Отношение к россиянам со стороны волонтеров лучше, чем к другим иностранцам"

Пилот двухместного саночного экипажа Владислав Антонов после завершения соревнования в двойках на Олимпиаде-2018 отметил, что ощущает хорошее отношение к российским спортсмена со стороны хозяев соревнований. Антонов в паре с Александром Денисьевым занял 11-е место.
- Они создают такое хорошее отношение к российским атлетам, - приводит "Р-Спорт" слова Антонова. - В первую очередь, это, конечно, волонтеры. Они всегда нас поддерживают, подходят и улыбаются. И видно, что отношение к нам лучше, чем к другим иностранцам. И за это им большое спасибо.
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zvovs
"Отношение к россиянам со стороны волонтеров лучше, чем к другим иностранцам".... Ребята, ну ё моё, у самолюбия должны быть границы, это уже нарциссическое порно.
18:02 14 февраля