15:07 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Вендль и Арльт лидируют после первой попытки двоек на Олимпиаде. Денисьев и Антонов - 11-е

Двукратные чемпионы Сочи-2014 Тобиас Вендль и Тобиас Арльт занимают первое место после первой попытки в состязаниях двоек на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов идут на 11-м месте, Андрей Богданов и Андрей Медведев - на 19-м.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Двойка

1-й заезд

1. Вендль/Арльт (Германия) - 45,820

2. Пенц/Фишлер (Австрия) - 45,891

3. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 45,931

4. Уокер/Снит (Канада) - 46,134

5. Штой/Коллер (Австрия) - 46,172

6. М. Мортенсен/Тердимен (США) - 46,244...

11. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) - 46,437...

19. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) - 47,106

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