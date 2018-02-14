Вендль и Арльт лидируют после первой попытки двоек на Олимпиаде. Денисьев и Антонов - 11-е

Двукратные чемпионы Сочи-2014 Тобиас Вендль и Тобиас Арльт занимают первое место после первой попытки в состязаниях двоек на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов идут на 11-м месте, Андрей Богданов и Андрей Медведев - на 19-м.
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Двойка
1-й заезд
1. Вендль/Арльт (Германия) - 45,820
2. Пенц/Фишлер (Австрия) - 45,891
3. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 45,931
4. Уокер/Снит (Канада) - 46,134
5. Штой/Коллер (Австрия) - 46,172
6. М. Мортенсен/Тердимен (США) - 46,244...
11. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) - 46,437...
19. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) - 47,106
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